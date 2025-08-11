Россия
В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским на Аляске

Депутат Чепа: В переговорах Путина и Зеленского нет смысла
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Walter Bibikow / Getty Images

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на Аляске после встречи российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом крайне маловероятны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Нет, никаких переговоров не будет. Потому что о чем говорить? Важную роль будет играть встреча Трампа и Путина. Может, теоретически, Трамп встретится и с Зеленским, чтобы сообщить ему, о чем будут вестись переговоры, чтобы немного сгладить острые углы. Но смысла в переговорах Путина и Зеленского нет никакого», — сказал политик.

Он не исключил, что некая встреча может состояться после переговоров российского и американского президентов в случае, если в ходе нее будут достигнуты какие-то конкретные результаты.

«Смотря как и о чем договорятся. Мы знаем, что была проведена большая и серьезная подготовка к переговорам Путина и Трампа. Если в итоге будут достигнуты какие-то конкретные результаты, может, Зеленского и вызовут, чтобы все ему озвучить», — предположил Чепа.

Ранее стало известно, что Зеленский может присутствовать на Аляске во время встречи Путина и Трампа. По данным неназванного чиновника Белого дома, встречи с участием украинского лидера, скорее всего, произойдут после встречи Трампа и Путина.

