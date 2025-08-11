На Западе увидели триумф Путина в его предстоящей встрече с Трампом

Эксперт Портес: Приглашение на Аляску является большой победой Путина

Приглашение на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом является большой победой российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил глава факультета экономики Лондонской бизнес-школы Ричард Портес, передает CNBC.

«Для Путина это уже большая победа — впервые с 2007 года быть приглашенным на встречу с президентом США на американской земле», — отметил эксперт.

По словам Портеса, «триумфом» российского лидера также стал тот факт, что на переговорах будут отсутствовать представители Украины и европейских государств, а сама встреча состоится без предварительных условий. Он подчеркнул, что перечисленное уже является «замечательным достижением» Путина.

Ранее глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Евросоюз утратил значимость в мировой политике, став слабым игроком на международной арене.