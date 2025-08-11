Мир
13:34, 11 августа 2025Мир

В Европе назвали свою главную ошибку перед встречей Путина и Трампа

Глава Минобороны Италии Крозетто: ЕС стал малозначимым политическим игроком
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Европейский союз (ЕС) утратил значимость в мировой политике, став слабым игроком на международной арене. Об этом заявил глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, передает газета La Stampa.

«Трамп действует в том мире, который есть. Грубо говоря: если бы Европа обладала значительным весом как сверхдержава, ему пришлось бы действовать иначе. Вместо этого Европа создала условия, в которых она сама стала лишь малозначимым политическим игроком», — сказал политик.

При этом Крозетто подчеркнул, что европейские страны продолжат поддерживать Украину вне зависимости от итогов переговоров Путина и Трампа на Аляске. «Европа должна взять на себя ответственность, независимо от того, удастся ли достичь соглашения на Аляске», — отметил он.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

