Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:35, 11 августа 2025Мир

Власти назвали «главную арену» антироссийской политики Запада

Патрушев: Морские просторы являются главной ареной противостояния РФ и Запада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Морские просторы являются одной из главных арен противостояния России и Запада, заявил помощник российского лидера и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Его цитирует РИА Новости.

«Морские просторы постепенно становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада. Осознав невозможность нанести прямое поражение России на поле боя, западники решили сосредоточить усилия на экономической войне», — сказал чиновник.

По словам Патрушева, западные страны в первую очередь стремятся сорвать морские перевозки углеводородов, удобрений, продовольствия и другого сырья из России.

Ранее Патрушев заявил, что Лондон пытается сорвать российско-американские переговоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Раскрыты перспективы дела накачавших магнезией младенца в российском роддоме

    Степаненко вернулась в Россию

    В Москве камеры сняли целующего в губы четырехлетнего мальчика мигранта

    Средняя зарплата в России станет шестизначной

    У уехавшего из России актера арестовали машину за долги

    Возмущенный бездушием к обманутой матери бойца СВО генпрокурор попал на видео

    Продажи подержанных грузовиков в России упали

    Эксперт по недвижимости назвал способ решить проблему с жильем в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости