Власти назвали «главную арену» антироссийской политики Запада

Патрушев: Морские просторы являются главной ареной противостояния РФ и Запада

Морские просторы являются одной из главных арен противостояния России и Запада, заявил помощник российского лидера и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Его цитирует РИА Новости.

«Морские просторы постепенно становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада. Осознав невозможность нанести прямое поражение России на поле боя, западники решили сосредоточить усилия на экономической войне», — сказал чиновник.

По словам Патрушева, западные страны в первую очередь стремятся сорвать морские перевозки углеводородов, удобрений, продовольствия и другого сырья из России.

Ранее Патрушев заявил, что Лондон пытается сорвать российско-американские переговоры.