В Госдуму внесли проект закона о приоритете россиян при зачислении в детсады

Власти захотели узаконить приоритет россиян перед мигрантами в одном вопросе — речь идет о зачислении детей в детский сад. Проект закона внесли на рассмотрение Госдумы, передает ТАСС.

Авторы инициативы обратили внимание на то, что на сегодняшний день в России приоритет при зачислении в дошкольные образовательные организации — у многодетных семей. В этой связи нередко предпочтение отдается семьям мигрантов.

«Из-за этого русские семьи, у которых один или два ребенка, могут сталкиваться с ограничениями в вопросах приема их детей в ближайший к месту жительства детский сад», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, парламентарии отметили актуальность проблемы отсутствия мест в детских садах рядом с домом по причине «занятости, в том числе детьми иностранных граждан».

«Обоснование приоритетного зачисления российских детей в дошкольные учреждения основано на необходимости защиты прав граждан, укрепления национальной идентичности, социальной справедливости и эффективности использования образовательных ресурсов», — обосновали необходимость законодательной инициативы депутаты.

Ранее в России предложили полностью запретить посещение государственных детских садов детям нелегальных мигрантов. Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что они зачастую не имеют необходимых прививок и не проходят обязательные медицинские осмотры, что создает потенциальную угрозу распространения инфекций.