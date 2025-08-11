Бывший СССР
04:21, 11 августа 2025

Во Львове произошел скандал из-за «харьковского языка»

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Anton Kavashkin / Russian Look / Global Look Press

Во Львове мужчина в ответ на замечание заявил, что разговаривает на «харьковском языке». О языковом скандале сообщил Telegram-канал «Obozrevatel.ua».

Инцидент произошел в Шевченковской роще. Женщина сделала группе мужчин, предварительно, переселенцев из Харьковской области, замечание из-за того, что те разговаривали на русском языке. Один из них заявил что беседует на «харьковском языке».

Позднее на место прибыла полиция. Стражи порядка составили протокол и провели соответствующую беседу. Официальных сообщений о произошедшем не было.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из конституции страны. По ее словам, в законодательстве необходимо устранить символическое неравенство. В текущих условиях, утверждает чиновница, русский стал инструментом дестабилизации.

