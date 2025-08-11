Силовые структуры
Восторгавшегося террористами россиянина нашли на Крайнем Севере

ФСБ: Суд дал 5,5 года жителю Магадана за призывы повторить теракт в «Крокусе»
Любовь Ширижик
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы жителя Магадана за публичные призывы к повторению терактов, подобных тому, что произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом РИА Новости сообщили в управлении ФСБ по Магаданской области.

Мужчина выкладывал в соцсетях восторженные посты о террористах из запрещенных в России организаций «Русский добровольческий корпус» и «Легион "Свобода России"». Он, по данным ФСБ, призывал также к насильственным действиям в отношении российских общественных деятелей.

Его нашли оперативники пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району на Крайнем Севере и взяли в квартире.

Один из крупнейших терактов в истории современной России произошел в концертном зале подмосковного Красногорска 22 марта 2024 года. В этот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник». Террористы специально дождались большого скопления зрителей перед началом выступления, проникли в зал и открыли стрельбу. Жертвами стали 149 человек.

