Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 11 августа 2025Мир

Захарова обвинила генсека НАТО в поддержке фашизации Европы

Захарова: Генсек НАТО Рютте прямо поддерживает «фашизацию» Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прямо поддерживает фашизацию Европы, требуя не признавать новые территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье для «Известий».

«"Объединенно-обедненная Европа" снова сделала ставку на создание агрессивного пояса русофобских режимов на западных границах России. Риторика Рютте — часть идеологического сопровождения этой фашизации», — написала дипломат.

Ранее Рютте заявил, что Украине следует де-факто признать контролируемые Россией территории, но не закреплять это с юридической точки зрения. При этом он уточнил, что решение территориального вопроса должно подразумевать действительное признание контроля территорий, а не «политическое признание с юридической точки зрения».

По словам Рютте, второй вопрос касается того, как «двигаться дальше после прекращения огня». Он также затрагивает гарантии безопасности, которые может получить Украина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Умер автор романа «Персонаж без роли» Евгений Чижов

    Адвокат объяснил поблажки для обманутых СБУ российских пенсионеров

    Отец младенцев-близнецов из России попался на криминальном заработке

    В России со словами «жизнь каждого под угрозой» вспомнили предсказания Жириновского

    Telegram оштрафовали в России

    Раскрыта стоимость самого дешевого ноутбука Apple

    «Усеяны телами солдат ВСУ». Поля в Сумской области сняли на видео

    Переехавший в США россиянин назвал темную сторону жизни в этой стране

    Дачников призвали срочно сделать ряд вещей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости