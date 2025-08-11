Захарова: Генсек НАТО Рютте прямо поддерживает «фашизацию» Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прямо поддерживает фашизацию Европы, требуя не признавать новые территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье для «Известий».

«"Объединенно-обедненная Европа" снова сделала ставку на создание агрессивного пояса русофобских режимов на западных границах России. Риторика Рютте — часть идеологического сопровождения этой фашизации», — написала дипломат.

Ранее Рютте заявил, что Украине следует де-факто признать контролируемые Россией территории, но не закреплять это с юридической точки зрения. При этом он уточнил, что решение территориального вопроса должно подразумевать действительное признание контроля территорий, а не «политическое признание с юридической точки зрения».

По словам Рютте, второй вопрос касается того, как «двигаться дальше после прекращения огня». Он также затрагивает гарантии безопасности, которые может получить Украина.