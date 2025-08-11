Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прямо поддерживает фашизацию Европы, требуя не признавать новые территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье для «Известий».
«"Объединенно-обедненная Европа" снова сделала ставку на создание агрессивного пояса русофобских режимов на западных границах России. Риторика Рютте — часть идеологического сопровождения этой фашизации», — написала дипломат.
Ранее Рютте заявил, что Украине следует де-факто признать контролируемые Россией территории, но не закреплять это с юридической точки зрения. При этом он уточнил, что решение территориального вопроса должно подразумевать действительное признание контроля территорий, а не «политическое признание с юридической точки зрения».
По словам Рютте, второй вопрос касается того, как «двигаться дальше после прекращения огня». Он также затрагивает гарантии безопасности, которые может получить Украина.