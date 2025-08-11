Бывший СССР
Заваленные телами солдат ВСУ поля в Сумской области сняли на видео

Заваленные телами украинских солдат поля в Сумской области попали на видео
Алевтина Запольская
Поля в Сумской области усеяны телами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео публикует Telegram-канал «Северный ветер».

«Расчеты БПЛА 30-го мотострелкового полка уничтожают пехоту противника сбросами ВОГов и FPV-дронами», — сказано в публикации. На видео можно заметить тела погибших солдат. Материал был отснят с беспилотника.

Ранее стало известно о заминированных ВСУ телах мирных жителей. Украинские солдаты во время отступления создают самодельные взрывные устройства из любых предметов.

Киев лишил выплат десятки тысяч родных погибших солдат ВСУ. По информации пророссийского подполья, родственнику погибшего в Курской области бойца, тело которого было возвращено Россией, киевские власти отказали в выплате компенсации.

