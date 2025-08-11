Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:08, 12 августа 2025Бывший СССР

Киев призвал Европу отказаться признавать итоги встречи Путина и Трампа

«Украина.ру»: Ермак призвал Евросоюз не признавать итоги саммита Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Jorge Silva / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призывает страны Европейского союза не признавать потенциальные договоренности по итогам саммита России и США на Аляске, пишет «Украина.ру».

По данным журналистов, Киев опасается, что без поддержки США Украина окажется в уязвимом положении, а европейские страны сократят военную и финансовую помощь.

В сатье говорится, что Ермак также настаивает на участии президента Украины Владимира Зеленского во встрече, угрожая блокировать признание решений саммита в случае отказа.

Ранее американский лидер Трамп сообщил, что встреча с российским президентом Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет произведен некоторый обмен землей». Трамп объяснил, зачем ему встреча с Путиным и что ждет Зеленского после переговоров

    В МИД раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

    Разгадана тайна Бермудского треугольника

    «Калашников» оценил российский проводной дрон «КВН»

    Стало известно о готовности окружения Зеленского признать потерю территорий

    Тысячи вьетнамцев переселят ради строительства гольф-клуба Трампа

    В США два самолета взорвались после столкновения

    На Украине допустили быструю потерю территорий в ближайшее время

    Киев призвал Европу отказаться признавать итоги встречи Путина и Трампа

    «Это расплата». Люди по всему миру испытывают депрессию после путешествий. Почему так происходит?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости