Россия
09:42, 11 августа 2025Россия

Жители Подмосковья сообщили о звуках взрывов

Жители Подольска сообщили о пяти звуках взрывов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Подмосковье

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Подольске местные жители рассказали, что слышали не менее пяти звуков взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По предварительным данным, в подмосковном городе сейчас работает система противовоздушной обороны (ПВО). Официального подтверждения информации нет.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на столицу. При этом градоначальник не уточнил точное место отражения атаки.

В ночь на 11 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать Россию десятками дронов. Над Московским регионом сбили два БПЛА. Помимо того, дроны перехватывали в Белгородской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями, а также в Крыму.

