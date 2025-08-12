Путешествия
13:42, 12 августа 2025
Путешествия

72-летнего россиянина придавило камнем в горах Казахстана

Придавленного камнем 72-летнего россиянина 13 часов спасали в горах Казахстана
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал 112 KZ

Российского туриста, придавленного камнем в горах Казахстана, спасали более 13 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС республики.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 11 августа, на пике Физкультурный в Талгарском районе Алматинской области. Массивный камень придавил ногу 72-летнему мужчине, в результате чего он получил тяжелую травму, и у него открылось кровотечение.

По данным источника, россиянин находился в горах вместе с сыном, но они не смогли никому позвонить из-за отсутствия связи. Молодому человеку пришлось спуститься на несколько километров, чтобы поймать сигнал и вызвать помощь.

К туристам выдвинулись девять спасателей на двух единицах техники и беспилотник. Путь проходил через каменистые осыпи и ледник, а само место происшествия находилось на высоте более четырех тысяч метров. Добраться до него получилось только спустя пять часов.

Пострадавшему оказали первую помощь и начали транспортировку, так как его состояние ухудшалось. Ночью к спасательной операции присоединились дополнительные силы.

12 августа на ледник Богдановича прибыл вертолет МЧС Казахстана. Он забрал пострадавшего, его сына и одного из спасателей и доставил их в аэропорт Боралдай. Оттуда пожилого мужчину перевезли в городскую клиническую больницу Алма-Аты.

В июле семью россиян с детьми девять часов спасали на горе Южная Демерджи в Крыму. Туристы сошли с тропы при подъеме и оказались на труднодоступном участке.

