80-летний Леонид Якубович топлес попал в объектив папарацци

80-летний Леонид Якубович топлес попал в объектив папарацци на отдыхе в Турции
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: Telegram-канал SHOT

Ведущий популярной передачи «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович попал в объектив папарацци во время отдыха в Белеке, Турция. Снимки публикует SHOT.

80-летнюю телезвезду запечатлели топлес в плавательных шортах на пляже пятизвездочного отеля Gloria Golf Resort. Известно, что артист провел недельный отпуск в Турции вместе с женой и дочерью.

В июле Леонид Якубович рассказал о безмерно раздражающей особенности «Поля чудес». Он признался, что его раздражали некоторые коллеги по проекту. «Меня очень злит, когда кто-то во время работы относится к ней не так, как я. Я фанатик работы. И любой человек, который к этому так не относится, раздражает меня безмерно», — подчеркнул артист.

