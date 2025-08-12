Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
Завтра
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
Зенит
Сегодня
18:30 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Пафос
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо К
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Фенербахче
Сегодня
20:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Ницца
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
09:43, 12 августа 2025Спорт

Американская пловчиха-чемпионка рассказала о нехватке соперницы из России на ОИ-2024

Американская пловчиха Дугласс рассказала о нехватке Чикуновой на ОИ-2024
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Кейт Дугласс

Кейт Дугласс. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по плаванию американка Кейт Дугласс, рассказала о том, что ей не хватало россиянки Евгении Чикуновой в качестве соперницы на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает «Чемпионат».

По мнению Дугласс, с Чикуновой соревнования были бы более интересными и напряженными. «Учитывая, что она была в отличной форме. Да и в любом случае за ней мировой рекорд, поэтому про нее все помнили, понимали, что это будет достойный, сильный соперник», — заявила американка.

1 августа Чикунова и Дугласс разыграли медали на чемпионате мира в Сингапуре на дистанции 200 метров брассом. Дугласс одержала победу, а Чикунова, которой принадлежит мировой рекорд на этой дистанции, финишировала второй.

На ОИ-2024 в Париже Дугласс завоевала две золотые медали. Чукнова отказалась от участия в соревнованиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три штурмовые группы ВСУ пытались прорвать границу России

    Стало известно о подготовке Европы к войне

    В США назвали Зеленского инструментом

    Американская пловчиха-чемпионка рассказала о нехватке соперницы из России на ОИ-2024

    Российские десантники вступили в бой с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра

    Ценам на два вида мяса пообещали резкий рост

    Российский рынок акций залихорадило в преддверии встречи Трампа с Путиным

    Женщина обнаружила у мужа тайного ребенка спустя 25 лет брака

    Маск подаст в суд на Apple

    При ударе ВСУ по Ставрополю оказался поврежден жилой комплекс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости