13 августа 2025

Американский офицер призвал американцев приезжать в Россию

Риттер призвал жителей США приезжать в РФ для преодоления навязанной русофобии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер призвал американцев приезжать в Россию и знакомиться с русскими, чтобы избавиться от навязанной за долгое время русофобии. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, жителям США необходимо изучать Россию, а для этого необходимо находиться в стране. «Когда вы начнете их слушать, это будет самое важное: то, что у них есть на сердце, во что они верят <...> Когда у вас это получится, вы увидите вот эту силу народной дипломатии», — сказал Риттер.

Ранее Скотт Риттер признался в любви к Москве. Он назвал столицу России красивым городом с русской историей. По словам Риттера, он впервые побывал в Москве в 1980-е годы, затем несколько раз посещал российскую столицу во времена перестройки, наблюдая, как она меняется.

