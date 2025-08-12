Антимонопольщики заподозрили несколько компаний в ценовом сговоре

ФАС: В России выявлен картель при закупках химических веществ для очистки воды

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель при закупках химических веществ для очистки воды на сумму, которая превысила 4,6 миллиарда рублей. Соответствующую новость опубликовал Telegram-канал ведомства.

Признаки нарушения выявили на торгах для предприятий водоснабжения 23 регионов. В их числе столица, Татарстан и Краснодарский край. В отношении двух ООО («Метахим» и «Трейдпоставка») возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Антимонопольщики считают, что хозяйствующие субъекты сговорились ради поддержания цен при участии в торгах.

С начала 2025 года данное ведомство выявило картельные сговоры во всех без исключения российских регионах.

С января по настоящее время сотрудники ФАС возбудили по факту нарушающих рыночную конкуренцию недобросовестных соглашений в общей сложности 158 дел. В 96 случаях возникли подозрения на нарушение антимонопольного законодательства. Соответствующие соглашения охватили суммарно 1333 закупки в различных отраслях экономики.