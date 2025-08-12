Экономика
11:58, 12 августа 2025Экономика

Антимонопольщики заподозрили несколько компаний в ценовом сговоре

ФАС: В России выявлен картель при закупках химических веществ для очистки воды
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель при закупках химических веществ для очистки воды на сумму, которая превысила 4,6 миллиарда рублей. Соответствующую новость опубликовал Telegram-канал ведомства.

Признаки нарушения выявили на торгах для предприятий водоснабжения 23 регионов. В их числе столица, Татарстан и Краснодарский край. В отношении двух ООО («Метахим» и «Трейдпоставка») возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Антимонопольщики считают, что хозяйствующие субъекты сговорились ради поддержания цен при участии в торгах.

С начала 2025 года данное ведомство выявило картельные сговоры во всех без исключения российских регионах.

С января по настоящее время сотрудники ФАС возбудили по факту нарушающих рыночную конкуренцию недобросовестных соглашений в общей сложности 158 дел. В 96 случаях возникли подозрения на нарушение антимонопольного законодательства. Соответствующие соглашения охватили суммарно 1333 закупки в различных отраслях экономики.

