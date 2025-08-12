Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:01, 12 августа 2025Россия

Бойцы ВСУ под музыку сняли совершение военных преступлений в Курской области

Депутат Медведев сообщил, что ВСУ под музыку сняли осквернение храма под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под музыку сняли совершение военных преступлений в Курской области. Это следует из поста, опубликованного депутатом Мосгордумы Андреем Медведевым в Telegram.

Медведев показал кадры, на которых украинский военный под рэп танцует в одном из, как он предположил, курских храмов. На видео боец ВСУ в надетом поверх камуфляжа облачении священника двигает тазом, смеется и размахивает кадилом с напрестольным крестом в руках. После того боец с сигаретой в зубах сел на священное место храма — амвон, площадку с которой священнослужители читают Священное писание. В руках у него был тот же крест. На видео также можно заметить, что у бойца на каске закреплен шеврон в цветах украинского флага.

«Понимает ли дикий человек не видео, что он делает, что оскверняет храм? Конечно. Он же специально делает это (...) В украинском сознании есть четкое, совершенно сектантское разделение на "нашего Христа" и "москальского Христа", "нашу правильную церковь" и неправедную и неправильную церковь клятых москалей», — подписал видео Медведев.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Когда и в каком населенном пункте были сняты кадры, неизвестно.

Женевская конвенция ООН о защите гражданского населения во время войн запрещает ущемление достоинства, в том числе по религиозному признаку, а также какие-либо репрессии в отношении гражданских объектов. Кроме того, конвенция обязывает воюющие стороны не препятствовать совершению религиозных обрядов. Устав Международного уголовного суда запрещает умышленно вредить гражданским объектам.

6 августа 2024 года, украинские войска прорвали границу с Россией в Курской области. Когда украинские танки зашли на территорию поселка Малая Локня, один из военных скомандовал «стереть это место с лица земли». Помимо Малой Локни, расположенной в 14 километрах от границы, ВСУ захватили еще около 60 сел и город Суджу. Оккупация продлилась 8 месяцев и 20 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Но я не знаю дату». Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом

    Раскрыты подробности о льготах для получивших новый статус военных из приграничья

    В США заявили о прорыве фронта Российской армией вблизи Красноармейска

    В российском санатории облагородили участок с историческими постройками

    Бойцы ВСУ под музыку сняли совершение военных преступлений в Курской области

    Появились подробности о гибели бывшего чемпиона мира по кикбоксингу в 50 лет

    Россияне устремились в одну страну Азии после запуска прямых рейсов

    В Госдуме предложили сократить число детей мигрантов в школах

    Европейскому автопрому предсказали миллиардные убытки

    На Западе сделали мрачный прогноз о будущем Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости