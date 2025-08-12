Депутат Медведев сообщил, что ВСУ под музыку сняли осквернение храма под Курском

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под музыку сняли совершение военных преступлений в Курской области. Это следует из поста, опубликованного депутатом Мосгордумы Андреем Медведевым в Telegram.

Медведев показал кадры, на которых украинский военный под рэп танцует в одном из, как он предположил, курских храмов. На видео боец ВСУ в надетом поверх камуфляжа облачении священника двигает тазом, смеется и размахивает кадилом с напрестольным крестом в руках. После того боец с сигаретой в зубах сел на священное место храма — амвон, площадку с которой священнослужители читают Священное писание. В руках у него был тот же крест. На видео также можно заметить, что у бойца на каске закреплен шеврон в цветах украинского флага.

«Понимает ли дикий человек не видео, что он делает, что оскверняет храм? Конечно. Он же специально делает это (...) В украинском сознании есть четкое, совершенно сектантское разделение на "нашего Христа" и "москальского Христа", "нашу правильную церковь" и неправедную и неправильную церковь клятых москалей», — подписал видео Медведев.

Когда и в каком населенном пункте были сняты кадры, неизвестно.

Женевская конвенция ООН о защите гражданского населения во время войн запрещает ущемление достоинства, в том числе по религиозному признаку, а также какие-либо репрессии в отношении гражданских объектов. Кроме того, конвенция обязывает воюющие стороны не препятствовать совершению религиозных обрядов. Устав Международного уголовного суда запрещает умышленно вредить гражданским объектам.

6 августа 2024 года, украинские войска прорвали границу с Россией в Курской области. Когда украинские танки зашли на территорию поселка Малая Локня, один из военных скомандовал «стереть это место с лица земли». Помимо Малой Локни, расположенной в 14 километрах от границы, ВСУ захватили еще около 60 сел и город Суджу. Оккупация продлилась 8 месяцев и 20 дней.