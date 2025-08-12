Бывшего главу «Газпром трансгаз Махачкала» арестовали на два месяца

В Махачкале Советский районный суд принял решение отправить бывшего главу «Газпром трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова под стражу на два месяца. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева, ее цитирует ТАСС.

Как стало известно, Гусейнов будет находиться под арестом до 6 октября включительно. Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 («Мошенничество») и частью 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества в особо крупном размере»).

Как следует из материала суда, Гусейнов, занимая пост гендиректора, приобрел права на чужое имущество в особо крупном размере, пользуясь своим служебным положением. Позднее он легализовал это имущество. Уточняется, что преступление совершалось организованной группой.

С июля 2016 года Гусейнов не занимает пост гендиректора «Газпром трансгаз Махачкала».

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу компании «Черноморнефтегаз» Сергея Бейма, который также обвиняется в особо крупном мошенничестве.