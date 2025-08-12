Мир
05:20, 12 августа 2025Мир

Бывший вице-губернатор Аляски рассказал о своих русских корнях

Бывший вице-губернатор Аляски Леман рассказал, что имеет русские корни
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Бывший вице-губернатор Аляски Лоран Леман заявил, что имеет русские корни. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

По словам Лемана, в его семейной истории «сохранились сведения о браке в 1798 году между русским по имени Ефим Расторгуев и местной алутиикской женщиной по имени Аграфена». Бывший вице-губернатор отметил, что является их потомком. «Я горжусь своими русскими корнями, но также горжусь и своим происхождением от коренных народов Аляски», — подчеркнул Леман, добавив, что стал первым представителем коренного населения штата, избранным на общегосударственную должность.

До этого Леман заявил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могли бы встретиться на военной базе, в частности, Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа или Эйлсон около Фэйрбэнкса. Он объяснил выбор места безопасностью и близостью аэропортов.

