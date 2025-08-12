Мир
09:07, 12 августа 2025Мир

Действия Си Цзиньпина оценили как подрыв авторитета Китая

Bloomberg: Перестановки в МИД Китая могут привести к подрыву авторитета Пекина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kirill Kudryavtsev / Reuters

Инициированные китайским руководством кадровые перестановки в МИД КНР могут подорвать международный имидж Пекина. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание указывает, что высокопоставленный китайский дипломат Лю Цзяньчао, который занимал пост директора международного отдела Коммунистической партии Китая и которого считали следующим главой МИД КНР, был задержан без объяснения причин.

Как отметил доцент Наньянского технологического университета в Сингапуре Дилан Ло, подобные действия «еще больше подорвут авторитет Пекина в сфере внешней политики».

«Внешнеполитический аппарат Китая вновь столкнулся с вопросами о преемственности власти после сообщений о допросе высокопоставленного деятеля, которого многие считали следующим министром иностранных дел страны», — пишет Bloomberg.

Ранее власти провели перестановку в Центральном комитете Коммунистической партии Китая.

