Дженнифер Энистон призналась в обсуждении Брэда Питта с другой его бывшей

Дженнифер Энистон рассказала, что обсуждает актера Брэда Питта с Гвинет Пэлтроу
Андрей Шеньшаков

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон рассказала, что обсуждает личную жизнь и карьеру актера Брэда Питта с другой его бывшей возлюбленной — Гвинет Пэлтроу. Об этом она сообщила в интервью изданию Vanity Fair.

По словам Энистон, она была на помолвке Пэлтроу с Брэдом и давно уже дружит со своей коллегой.

«А как же иначе? Мы же девочки. Мы также постоянно обмениваемся советами, делимся опытом, как делаем то или это, у тебя есть новый врач для вот этого?» — поделилась Энистон.

Известно, что Гвинет Пэлтроу была помолвлена с Брэдом Питтом с 1996 по 1997 год, а в 2000 году Питт женился на Энистон. Пара развелась в 2005 году.

Ранее стало известно, что гоночный экшн «Формула-1», в котором Брэд Питт исполнил главную роль, стал самым кассовым проектом за всю карьеру голливудского актера.

