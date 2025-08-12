Орбан: Евросоюз слаб и жалок в своем стремлении ставить условия России и США

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют слабость и выглядят жалкими, когда пытаются ставить условия президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу перед их саммитом на Аляске. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если есть европейский вопрос, который вы должны его решить (...), но вы не способны этого сделать, а два сильных человека, президенты России и США садятся за стол переговоров в то время, пока вы возражаете со стороны, то вы жалкие и слабые», — подчеркнул глава венгерского правительства.

Орбан призвал Брюссель «прийти в себя» и занять «более мужественную» позицию. По его словам, Европе необходимо занять «инициирующую роль» в урегулировании украинского кризиса, и для этого нужно провести саммит Россия-ЕС.

8 августа Орбан заявил, что после личной встречи Путина и Трампа необходимо организовать саммит России и ведущих стран Евросоюза. Он подчеркнул, что страны ЕС должны «проявить активность» в организации возможной встречи с российским лидером.