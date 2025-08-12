Глава атакованного дронами ВСУ региона рассказал о последствиях налета

Глава Ставропольского края Владимиров: Ни один из дронов ВСУ не достиг цели

Глава атакованного дронами ВСУ Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о последствиях налета. Об этом он написал в Telegram.

В ночь на 12 августа Ставрополье подверглось атаке украинских беспилотников.

По словам Владимирова, ни один из выпущенных по региону дронов не достиг цели. Дроны были найдены, их обезвреживанием занимаются саперы, отметил он.

12 августа беспилотники ВСУ заметили над Татарстаном. По данным Тelegram-канала Shot, по меньшей мере один из них был переоборудован в ударный дрон из пилотируемого самолета.