Глава Пентагона допустил свое присутствие на встрече Трампа и Путина

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что может стать участником встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Хегсет ответил на вопрос, возможно ли его присутствие на встрече Трампа и Путина. «Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой график. Возможно», — допустил глава американского Минобороны.

Ранее Трамп не подтвердил планы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску. «Он не является частью этого», — ответил он на вопрос журналистов.

Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске пройдет 15 августа. Позже эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.