Главы МИД Армении и Азербайджана созвонились

МИД Армении и Азербайджана подтвердили готовность к продолжению прямого диалога
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Арарат Мирзоян

Арарат Мирзоян . Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Министерствах иностранных дел (МИД) Армении и Азербайджана подтвердили готовность к продолжению прямого диалога после телефонного разговора глав ведомств Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Об этом рассказало армянское ведомство в своем Telegram-канале.

«Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обменялись мнениями по региональным вопросам и подтвердили готовность к продолжению прямого диалога», — сказано в публикации.

Во время разговора министры также обсудили итоги декларации, которая была подписана в Вашингтоне.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами и закрытию вопроса Карабаха.

    Все новости