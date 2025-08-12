Силовые структуры
Из США в Россию экстрадировали сбившего пешехода иркутского водителя

Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas White / Reuters

Из США в Россию экстрадировали водителя из Иркутска, который насмерть сбил пешехода в 2017 году и скрывался в нескольких странах мира, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

«Благодаря взаимодействию с зарубежными коллегами по каналам Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого и установить его местонахождение», — говорится в публикации. Мужчину задержали в США и выдали в июне российским правоохранительным органам. В публикации говорится, что помимо США, он скрывался в Белоруссии, Турции и Таиланде.

До этого в Перу задержали гражданина Ливана Джозефа Адчити, который 10 лет скрывался от российских правоохранительных органов. По данным надзорного ведомства, в 2015 году в России была ликвидирована международная группа наркоторговцев, пытавшихся сбыть 90 килограммов эквадорского кокаина. Адчити удалось сбежать, но спустя годы он оказался в руках силовиков из Перу. Изучив предоставленные российской прокуратурой материалы, перуанцы приняли решение о выдаче контрабандиста.

