Культовая певица 90-х рассказала о выступлении перед чиновниками

Солистка «Миража» Болдышева рассказала о выступлении перед чиновниками в 90-х

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала о выступлениях перед чиновниками на заре карьеры. Об этом она сообщила в интервью изданию «Газета.Ru».

Артистка отметила безэмоциональность высокопоставленных зрителей и предположила, что держать эмоции при себе — часть корпоративной этики.

«Когда мы в 90-х выступали в разных государственных ведомствах, там был свой порядок — никто не начинал аплодировать, пока не захлопает руководство. Сейчас стало демократичнее — зрители ведут себя уже более раскованно и свободно», — заявила Болдышева.

