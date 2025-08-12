Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:41, 12 августа 2025Культура

Культовая певица 90-х рассказала о выступлении перед чиновниками

Солистка «Миража» Болдышева рассказала о выступлении перед чиновниками в 90-х
Андрей Шеньшаков

Фото: Vladimir Volnikov / Russian Look / Globallookpress.com

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала о выступлениях перед чиновниками на заре карьеры. Об этом она сообщила в интервью изданию «Газета.Ru».

Артистка отметила безэмоциональность высокопоставленных зрителей и предположила, что держать эмоции при себе — часть корпоративной этики.

«Когда мы в 90-х выступали в разных государственных ведомствах, там был свой порядок — никто не начинал аплодировать, пока не захлопает руководство. Сейчас стало демократичнее — зрители ведут себя уже более раскованно и свободно», — заявила Болдышева.

Ранее стало известно, что видео выступления советской и российской певицы, экс-солистки поп-группы «Мираж» Маргариты Суханкиной обрело популярность в сети из-за подтанцовки артистки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Но я не знаю дату». Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом

    Путин поговорил с Ким Чен Ыном о встрече с Трампом

    В МИД России напомнили Зеленскому об одном его отказе

    Алексей Чадов отсудил десятки миллионов у бывшего друга

    В США встревожились из-за российских «Гераней»

    В США предрекли Украине ужасную сделку

    Слон растоптал попытавшегося сделать с ним селфи туриста и попал на видео

    Футболиста сборной России ограбили в Греции

    Порошенко сделал заявление о передаче территорий России

    Лавров поговорил с Рубио

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости