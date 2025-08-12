Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:45, 12 августа 2025Культура

Танцоры экс-солистки группы «Мираж» рассмешили пользователей сети

Видео с танцорами Маргариты Суханкиной обрело популярность в сети
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Видео выступления советской и российской певицы, экс-солистки поп-группы «Мираж» Маргариты Суханкиной обрело популярность в сети из-за подтанцовки артистки. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Shot.

Это произошло после того, как в интернете завирусились кадры с танцорами исполнительницы Татьяны Булановой. На видео двое мужчин в белых рубашках, галстуках и темных шапках танцуют под композиции Суханкиной.

Ранее Татьяна Буланова прокомментировала неожиданную популярность танцоров из ее коллектива. Исполнительница хита «Ясный мой свет» объяснила, что все началось на одном из концертов, когда зрители стали повторять простые движения подтанцовки и восторженно кричать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия обвинила экипаж танкера Eagle S в повреждении кабелей. Судно якобы входит в «теневой флот России»

    В МИД Украины территориальные уступки назвали «Мюнхеном-2»

    Раскрыты гонорары ушедшего на пенсию Леонтьева

    Humvee ВСУ получили «ежовую» защиту

    Власти Коми рассказали о последствиях первой с начала СВО атаки ВСУ на регион

    Раскрыты последствия отмены шведского стола в Турции

    Вучич отреагировал на сообщения о планах уволить пророссийских политиков

    Танцоры экс-солистки группы «Мираж» рассмешили пользователей сети

    Предсказан скорый переход еще одного города в ДНР под контроль России

    Раскрыта причина возможных увольнений пророссийских политиков в Сербии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости