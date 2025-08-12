Танцоры экс-солистки группы «Мираж» рассмешили пользователей сети

Видео с танцорами Маргариты Суханкиной обрело популярность в сети

Видео выступления советской и российской певицы, экс-солистки поп-группы «Мираж» Маргариты Суханкиной обрело популярность в сети из-за подтанцовки артистки. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Shot.

Это произошло после того, как в интернете завирусились кадры с танцорами исполнительницы Татьяны Булановой. На видео двое мужчин в белых рубашках, галстуках и темных шапках танцуют под композиции Суханкиной.

Ранее Татьяна Буланова прокомментировала неожиданную популярность танцоров из ее коллектива. Исполнительница хита «Ясный мой свет» объяснила, что все началось на одном из концертов, когда зрители стали повторять простые движения подтанцовки и восторженно кричать.