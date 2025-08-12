Путешествия
12:09, 12 августа 2025Путешествия

Летевшие в Калининград самолеты сели в другом городе из-за грозы

«Крыша ТурДома»: Несколько рейсов до Калининграда сели в Пулково из-за грозы
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Несколько самолетов, летевших в Калининград, сели в другом городе из-за грозы над Финским заливом. Им пришлось приземлиться в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Речь идет о самолетах авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот». Первый летел из Северной столицы, а второй — из Москвы. Также, по информации Telegram-канала, из-за непогоды в аэропорт вылета возвращается борт авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Калининград.

Лайнеры кружили над Финским заливом в связи с ухудшением погодных условий. Позже экипажами было принято решение посадить лайнеры в Пулково.

Ранее онлайн-карта Flightradar показала, что два судна с россиянами не долетели до аэропорта назначения и кружили в воздухе над Финским заливом. Речь шла о самолетах «Победы» и «Аэрофлота».

