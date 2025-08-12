Любителям щелкать семечки назвали пять причин отказаться от этой привычки

Эндокринолог Павлова предупредила о старении из-за семечек

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что любители щелкать семечки могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Пять веских причин отказаться от этой привычки она назвала в своем Telegram-канале.

Павлова предупредила, что в семечках содержится большое количество омега-6 жирных кислот, которые в отличие от омега-3 усиливают воспаление в организме. К тому же этот продукт очень калорийный — в 100 граммах содержится почти 600 килокалорий. Также семечки повышают аппетит. «Если ты не съешь семечек столько, чтобы заполнить желудок, то придется "догнаться" другой пищей», — пояснила врач.

По ее словам, в жареных семечках имеются конечные продукты гликирования, которые считаются одним из главных факторов ускоренного старения. Также этот продукт провоцирует появление на зубной эмали сколов и трещин, может содержать в себе яйца паразитов. В связи с этим, чтобы избежать заражения, Павлова посоветовала покупать сырые семечки, затем как следует их мыть и подсушивать в духовке или микроволновке.

Ранее нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала о признаках дефицита железа в организме. По ее словам, необходимо обратить внимание на постоянную усталость и апатию.