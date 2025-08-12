Мать поцелованного мигрантом в Москве четырехлетнего мальчика прокомментировала инцидент

Мать поцелованного мигрантом в Москве ребенка не смогла объяснить его поступок

Мать четырехлетнего мальчика, которого поцеловал работающий на заправке в Москве мигрант, не смогла дать объяснение поступку мужчины. Инцидент женщина прокомментировала в беседе с ИА «Регнум».

«Я не могу залезть к этому человеку в голову, я не знаю, почему он так сделал, и на данный момент у меня нет ответа на этот вопрос», — сказала она, добавив, что ждет результатов от правоохранительных органов.

Видео, на котором приезжий целует ребенка, распространилось по сети 11 августа. Как стало известно, сотрудник заправки на 51-м километре МКАД сначала спросил у клиентки, какое топливо залить, а увидев ее сына, вдруг назвал его симпатичным и попросил поделиться мягкой игрушкой. Затем иностранец резко нагнулся и поцеловал мальчика в губы.

12 августа стало известно, что мужчину задержали. Им оказался 51-летний приезжий из стран Центральной Азии. В беседе с правоохранителями мигрант заявил, что желание поцеловать чужого ребенка возникло у него спонтанно. Возбуждено уголовное дело.