Россиянин попытался забить собаку молотком в детском парке и попал на видео

В парке Владикавказа мужчина попытался забить молотком собаку, его задержали

Во Владикавказе бывший сотрудник центрального парка развлечений попытался забить молотком живущую там собаку. Рассказ очевидицы происшествия опубликовал Telegram-канал ALL IN LOVE.

По ее словам, пес по кличке Тумба, живущий в детском парке и никогда не проявлявший агрессии, спал рядом с ней в тире, когда подошел ее бывший коллега и попросил оставить его одного. Девушка отошла, а когда вернулась, дверь в помещение была закрыта.

«Слышно удар. Слышно как орет, просто с ума сходит собака. Я не думала, что на такое способен человек», — рассказала она.

Момент нападения на собаку попал на видео, которое опубликовала Telegram-канал «ЧП / Владикавказ #1». На записи видно, как мужчина в белой кепке несколько раз взмахивает молотком и наносит удары в слепой зоне камеры. Затем нападавший берет лежавший на столе черный пакет, который он принес заранее, вероятно, для того, чтобы положить в него забитую собаку.

Как пишет ALL IN LOVE, у Тумбы зафиксирована полная или частичная потеря зрения, отек мозга и перелом черепа. По словам автора канала, у нападавшего есть родственник, занимающий высокий пост, поэтому сотрудницы опасаются, что виновник останется без наказания.

8 августа региональное МВД сообщило о задержании подозреваемого в избиении собаки мужчины 1990 года рождения. Его доставили в отделение полиции для разбирательства. Однако о применении к подозреваемому каких либо мер не сообщалось.

«Лента.ру» направила запрос в Следственный комитет России.

