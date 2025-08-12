Россия
Россиянин попытался забить собаку молотком в детском парке и попал на видео

В парке Владикавказа мужчина попытался забить молотком собаку, его задержали
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Во Владикавказе бывший сотрудник центрального парка развлечений попытался забить молотком живущую там собаку. Рассказ очевидицы происшествия опубликовал Telegram-канал ALL IN LOVE.

По ее словам, пес по кличке Тумба, живущий в детском парке и никогда не проявлявший агрессии, спал рядом с ней в тире, когда подошел ее бывший коллега и попросил оставить его одного. Девушка отошла, а когда вернулась, дверь в помещение была закрыта.

«Слышно удар. Слышно как орет, просто с ума сходит собака. Я не думала, что на такое способен человек», — рассказала она.

Момент нападения на собаку попал на видео, которое опубликовала Telegram-канал «ЧП / Владикавказ #1». На записи видно, как мужчина в белой кепке несколько раз взмахивает молотком и наносит удары в слепой зоне камеры. Затем нападавший берет лежавший на столе черный пакет, который он принес заранее, вероятно, для того, чтобы положить в него забитую собаку.

Как пишет ALL IN LOVE, у Тумбы зафиксирована полная или частичная потеря зрения, отек мозга и перелом черепа. По словам автора канала, у нападавшего есть родственник, занимающий высокий пост, поэтому сотрудницы опасаются, что виновник останется без наказания.

8 августа региональное МВД сообщило о задержании подозреваемого в избиении собаки мужчины 1990 года рождения. Его доставили в отделение полиции для разбирательства. Однако о применении к подозреваемому каких либо мер не сообщалось.

«Лента.ру» направила запрос в Следственный комитет России.

Ранее в селе Котики Иркутской области четверо подростков жестоко расправились с домашней собакой. Мальчики подвесили животное за шею на веревке, после чего один из них забил его топором. Когда их жертва уже перестала подавать признаки жизни, ее начали протыкать вилами. Все свои действия несовершеннолетние снимали на камеру, со смехом их комментируя.

