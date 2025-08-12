Экономика
18:00, 12 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

Москвичам предрекли прохладный остаток лета

Метеоролог Шувалов: Погода в Москве до конца лета будет около 20 градусов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

До конца августа погода в Москве будет держаться в нынешних пределах — дневная температура будет около 20 градусов тепла, но ночью будет постепенно холодать. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«До конца августа ожидается такая тягучая ситуация, она чуть ниже или около нормы, и она такой и будет оставаться. Будет очень небольшое колебание температуры, но все время она будет оставаться около 20 градусов — дневная температура, ночная температура будет испытывать тенденцию к понижению», — сказал Шувалов.

До конца месяца в столице ожидаются периодические дожди, но не слишком сильные, добавил он.

«Сильного похолодания в ближайшие две недели я бы не ожидал», — уточнил Шувалов.

Ранее сообщалось, что новая волна активности клещей ожидается в Москве ближе к осени: эти насекомые любят прохладную и дождливую погоду. По словам главного специалиста природоохранного фонда «Верховье» Павла Воеводина, самые активные сезоны для клещей — весна и осень. Чаще всего клещей можно встретить на лужайках, лугах, полянах и опушках лесов, отмечал специалист.

    Все новости