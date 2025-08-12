Экономика
09:24, 12 августа 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Гидрометцентр: Облачно с прояснениями и до плюс 22 ожидаются в столичном регионе
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Во вторник, 12 августа, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременными дождями и возможными грозами. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве будет колебаться от плюс 19 до плюс 21 градуса, по области — от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о тумане с видимостью 200-700 метров.

Синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что улучшение погоды в Московском регионе ожидается в пятницу. 15 августа прекратятся дожди, а дневные температуры будут подниматься до плюс 26 градусов.

