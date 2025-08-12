Наука и техника
10:51, 12 августа 2025

В Китае придумали способ уничтожения космического мусора

SCMP: В Китае создали пороховую установку для уничтожения мусора в космосе
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: scmp.com

В Китае спроектировали пусковую установку для уничтожения космического мусора. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Изобретение создали инженеры аэрокосмической отрасли из Нанкина, Шанхая и Шеньяна. Устройство базируется на обычном пороховом двигателе — установка выпускает капсулу с сетью, захватывает объекты космического мусора, а затем он сгорает в атмосфере.

Специалисты объяснили, что при выстреле воспламеняется небольшой заряд, и газ под большим давлением толкает поршень вперед. Капсула отстреливается под углом 35 градусов к дулу — благодаря этому поглощается значительная часть кинетической энергии и вибрации. Из-за этого капсула при выстреле не меняет траекторию полета пусковой платформы.

Команда ученых заявила, что их устройство работает на проверенной технологии — пороховой двигатель был известен еще в IX веке. Также они назвали свою установку более дешевой и практичной, чем аналоги.

Исследователь космоса из Пекина на правах анонимности заявила SCMP, что такую пушку можно будет использовать для выведения из строя спутников. «Не будет никакого взрыва, никакой видимой атаки», — заметил автор. По его словам, наблюдателю будет казаться, что спутник просто вышел из строя естественным образом.

Ранее запуск российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-27А» перенесли с 2028 года на 2029-й. «Эти запуски всегда двигаются. Сейчас 2029 год — такая реальная цифра», — заметил руководитель Института космических исследований Российской академии наук, академик Лев Зеленый.

