Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:22, 11 августа 2025Наука и техника

Запуск российской «Луны-27А» перенесли

Академик Зеленый: Запуск станции «Луна-27А» перенесен с 2028 года на 2029-й
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Запуск российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-27А» перенесен с 2028 года на 2029-й. Об этом «Интерфакс» сообщил научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук, академик Лев Зеленый.

«Эти запуски всегда двигаются. Сейчас 2029 год — такая реальная цифра», — сказал специалист.

Ученый добавил, что запуск АМС «Луна-27Б» должен состояться через год после того, как в космос отправится «Луна-27А». «Одна летит на Северный полюс, другая — на Южный. В какой последовательности, пока не решено», — уточнил академик.

Материалы по теме:
Красный спутник Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Красный спутникКитай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
12 декабря 2018
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021

В июне госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в Научно-производственном объединении имени Семена Лавочкина завершили проверки модели посадочного аппарата «Луна-27».

В апреле гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил, что Россия запланировала запустить к Луне шесть автоматических аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Встреча на Аляске будет прохладной». Что известно о переговорах Путина и Трампа и какие сложности могут возникнуть?

    В России захотели блокировать материалы с матом в интернете

    Врач перечислила защищающие сердце продукты

    Кандидат в президенты Колумбии скончался после покушения

    Россиян спрыгнул с поезда по пути в российский город и был найден в третьей стране

    Представитель власти США обратился к мигрантам в образе Солнышка из «Телепузиков»

    Путин подписал указ относительно формы российских военных

    Грета Тунберг попытается вновь доплыть до Газы

    Российский депутат отреагировала на объявление в розыск СБУ

    Заваленные телами солдат ВСУ поля в Сумской области сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости