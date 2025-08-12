На Аляске отреагировали на новость о встрече Трампа и Путина в штате

РИА: Жители Аляски позитивно отреагировали на новость о встрече Трампа и Путина

Русская диаспора на Аляске положительно отреагировала на проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории штата. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила глава Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

По ее словам, это стало приятным сюрпризом, поскольку никто не предполагал, что переговоры Трампа и Путина пройдут на Аляске. «Люди все очень позитивно восприняли это важное сообщение», — рассказала собеседница агентства.

Встреча американского и российского лидеров запланирована на 15 августа в Анкоридже. Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, переговоры пройдут в формате «один на один», главной темой станет урегулирование конфликта на Украине.