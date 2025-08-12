Бывший СССР
17:17, 12 августа 2025Бывший СССР

На Украине допустили согласие Киева на вывод войск из ДНР

Киев может согласиться вывести ВСУ из ДНР, опасаясь потерять помощь Трампа
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Киев может согласиться вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Донецкой народной республики (ДНР), опасаясь потерять помощь президента США Дональда Трампа. Об этом передает в Telegram издание «Страна.ua» со ссылкой на одного из политтехнологов, работавших с офисом президента Украины Владимира Зеленского.

Собеседник издания уточнил, что такое решение вряд ли вызовет бунты на Украине, так как для украинцев оно будет означать завершение конфликта и прекращение мобилизации. При этом он выразил мнение, что в случае соглашения Киева вывести ВСУ из ДНР «будет много обвинений в капитуляции».

«Отказ от предложения Трампа может привести к еще худшим последствиям — прекращению помощи, что приведет к резкому усложнению ситуации на фронте и далее условия будут еще хуже. (...) Хотя, безусловно, политически и морально вывод войск станет сильным ударом по Зеленскому. И он не хотел бы идти на сдачу территорий», — объяснил политтехнолог.

Ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу. Она состоится 15 августа на Аляске.

