На Украине допустили согласие Киева на вывод войск из ДНР

Киев может согласиться вывести ВСУ из ДНР, опасаясь потерять помощь Трампа

Киев может согласиться вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Донецкой народной республики (ДНР), опасаясь потерять помощь президента США Дональда Трампа. Об этом передает в Telegram издание «Страна.ua» со ссылкой на одного из политтехнологов, работавших с офисом президента Украины Владимира Зеленского.

Собеседник издания уточнил, что такое решение вряд ли вызовет бунты на Украине, так как для украинцев оно будет означать завершение конфликта и прекращение мобилизации. При этом он выразил мнение, что в случае соглашения Киева вывести ВСУ из ДНР «будет много обвинений в капитуляции».

«Отказ от предложения Трампа может привести к еще худшим последствиям — прекращению помощи, что приведет к резкому усложнению ситуации на фронте и далее условия будут еще хуже. (...) Хотя, безусловно, политически и морально вывод войск станет сильным ударом по Зеленскому. И он не хотел бы идти на сдачу территорий», — объяснил политтехнолог.

Ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу. Она состоится 15 августа на Аляске.