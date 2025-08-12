На Украине испытали наземного носителя FPV-дронов

На Украине испытали гусеничного носителя FPV-дронов Karakurt

Гусеничную платформу Karakurt, которая способна нести FPV-дроны, испытали на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В сообщении обращается внимание на кадры испытаний машины. Наземная роботизированная платформа получила направляющие, позволяющие перевозить и запускать квадрокоптеры-камикадзе.

Гусеничная машина на ролике несет шесть беспилотных летательных аппаратов с боевой нагрузкой.

В июле издание Defense News писало, что украинская компания NoviTechNe представила безэкипажный катер Ursula, который в варианте дрона-матки может переносить ударные аппараты.

В мае 2024 года стало известно, что российские военные начали использовать беспилотники самолетного типа, которые несут FPV-дроны. Аппарат-носитель оснащен четырьмя винтами для вертикального взлета и посадки.