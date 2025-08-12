В России взлетел уровень просрочки по автокредитам и ипотеке

«Известия»: Просрочка по автокредитам и ипотеке за год выросла почти в два раза

Во втором квартале объем просрочки по автокредитам и ипотеке вырос почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 35 миллиардов и 95 миллиардов рублей соответственно. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) пишут «Известия».

В Центробанке подтвердили ухудшение качества портфеля, указав, что для кредитов на автомобили доля просроченных на срок более 90 дней достигает 4 процентов, а для ипотеки — 1,1 процента. Ряд коммерческих банков рассказал о такой же тенденции.

Гендиректор ОКБ Михаил Алексин отмечает, что накопление кредитного риска происходило весь прошлый год и теперь качество обслуживания долгов резко ухудшилось. Представитель ЦБ связал ситуацию с бурной выдачей рискованных кредитов во второй половине 2023-го и первой половине 2024 года. В пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) заметили, что обычно заемщики по автокредитам и ипотеке более ответственны, поэтому просрочка для них, как правило, означает серьезные финансовые трудности или ухудшение материального положения.

Экономист Андрей Бархота указал, что стоимость товаров и услуг за последние полгода заметно подросла, что лишает россиян свободных денег на обслуживание долгов. При этом стоимость кредитов по-прежнему очень высока. Реальные ставки по ссудам могут превышать 30 процентов, что делает выплаты неподъемными для многих.

Владимир Чернов из Freedom Finance Global добавил, что высокие ставки и ужесточение требований привели к замедлению выдачи новых целевых кредитов, а значит, качественные долги не успевают перекрывать проблемные, что бьет по доходам банков. Соответственно, ухудшаются и условия по банковским продуктам.

Эксперты не исключают, что с октября по март следующего года уровень просрочки может удвоиться, хотя, скорее всего, критического уровня он не достигнет. В ближайшие полтора года доля плохих кредитов будет напрямую зависеть от роста зарплат и занятости, а также от результатов борьбы Центробанка с высокой инфляцией.

Ранее аналитики «Циана» подсчитали, что в первой половине 2025 года объем просроченных платежей по кредитам вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, до 145,2 миллиарда рублей.