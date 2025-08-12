Политолог Асафов: Трампу неинтересно то, что написано в Конституции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обладает какой-то субъектностью и может принимать какие-то решения самостоятельно и именно такое поведение приводит к раздражению Дональда Трампа, рассказал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, говоря о возможном обмене территорий в ходе урегулирования на Украине, отмахнулся от одного заявления главы республики Владимира Зеленского. В газете также обратили внимание, что глава США в ходе той же конференции не упомянул гарантии безопасности для Украины.

У Трампа есть свое видение — он считает, что все с ним согласятся, если он готов обсуждать нюансы с кем-то субъектным, например с Россией или Китаем, отметил политолог. Он добавил, что Украина, включая Зеленского, уж точно не относится в глазах Трампа к субъектной стороне и в его логике не может выдвигать свои условия, а способна только принимать то, что ей предлагается.

«И поэтому ему неинтересно ни то, что там написано в Конституции, он же сказал, что им придется ее поменять, ни то, что говорит представитель киевского режима, тем более нелегитимный. У него есть своя версия и о ней он будет говорить с Владимиром Путиным, как он об этом довольно ярко сказал», — объяснил Асафов.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что американский президент «разгромил» Зеленского, не согласившись с его словами об обмене территориями. Он также заявил, что украинский лидер с самого начала препятствовал мирному урегулированию конфликта.