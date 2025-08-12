Наука и техника
17:55, 12 августа 2025Наука и техника

ОАК передала Минобороны очередную партию Су-34

«Ростех»: ОАК передала Минобороны очередную партию Су-34
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетМинобороны

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

По словам исполнительного директора компании Олега Евтушенко, самолет Су-34 зарекомендовал себя как лучший в своем классе. «Самолет востребован в современных боевых условиях, наши авиазаводы увеличили темпы производства и обеспечивают ритмичные поставки техники в войска», — сказал руководитель.

Неназванный летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России назвал Су-34 маневренным и хорошо управляемым.

По словам гендиректора ОАК Вадима Бадеди, поставки истребителей бомбардировщиков идут в соответствии с установленными вместе с Минобороны России сроками.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

Ранее летчик Александр Н. в беседе с газетой «Красная звезда» заявил, что бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции увеличили точность ударов ВКС России.

В июле ОАК передала Минобороны очередную партию С-34.

    Все новости