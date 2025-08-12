Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:22, 12 августа 2025Путешествия

Обещавший концерты с Меладзе турагент обманул россиян на 25 миллионов рублей

Shot: Турагент из Тулы обманула 200 россиян на 25 миллионов рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Турагент из России заработала на клиентах 25 миллионов рублей и попала в больницу. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, продавец туров Анна из Тулы обманула более 200 россиян, обещая концерты с Валерием Меладзе, Михаилом Шуфутинским, Юлией Савичевой и другими звездами эстрады в отелях с низкими ценами. Женщина отправляла клиентам договор от своего агентства TurBarIbiza с просьбой оплатить путевки, а затем переставала выходить на связь.

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

Вскоре россияне выяснили, что их туры не были забронированы у операторов, поэтому они лишились отпуска. В полицию обратились 20 семей с заявлением о мошенничестве.

Уточняется, что в конце июля, по словам клиентов, турагент попала в психиатрическую больницу с симптомами шизофрении. Женщина не может объяснить, куда делись деньги.

Ранее турагент компании «Фокс Тревел» бросила российскую туристку с детьми в чужой стране без обратных билетов и отказалась ей помогать. По сообщению автора публикации, фирма уже обманула немало клиентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три штурмовые группы ВСУ пытались прорвать границу России

    Стало известно о подготовке Европы к войне

    В США назвали Зеленского инструментом

    Американская пловчиха-чемпионка рассказала о нехватке соперницы из России на ОИ-2024

    Российские десантники вступили в бой с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра

    Ценам на два вида мяса пообещали резкий рост

    Российский рынок акций залихорадило в преддверии встречи Трампа с Путиным

    Женщина обнаружила у мужа тайного ребенка спустя 25 лет брака

    Маск подаст в суд на Apple

    При ударе ВСУ по Ставрополю оказался поврежден жилой комплекс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости