Один принт в одежде вернулся из прошлого летом 2025 года

Vogue: Принт «горох» вернулся в моду летом 2025 года

Принт «горох», который был особенно актуален в 1950-х годах, вновь вернулся в моду. Об этом сообщает Vogue.

Тренду на упомянутую расцветку последовала супермодель Белла Хадид, которая поделилась снимками в черном топе в белый горох. Завершали образ микрошорты, лоферы и прозрачные очки бренда Bayonetta.

Отмечается, что Хадид — не единственная знаменитость, прибегнувшая к тенденции из прошлого летом 2025 года. Среди звезд, выбравших «горох», оказались певицы Эддисон Рей и Дуа Липа. Кроме того, одежда с таким принтом представили люксовых бренды Fendi и Moschino.

В апреле стилист Владислав Лисовец раскрыл способы носить вечно модный принт в одежде.