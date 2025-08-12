Министр Тау: ЮАР направит США новое предложение по снижению импортных пошлин

Южно-Африканская Республика (ЮАР) направит США новое предложение по снижению импортных пошлин. О решении страны БРИКС поторговаться заявил министр торговли Паркс Тау, его слова приводит РИА Новости.

30-процентные тарифы на товары из ЮАР вступили в силу 1 августа. В то же время представители африканского государства намерены представить Белому дому новую измененную торговую сделку и снизить размер взимаемых пошлин. Как заявил на пресс-конференции Тау, новое предложение основывается на предыдущем, направленном Вашингтону в мае. В нем учитываются проблемы, отмеченные США в отчете об оценке национальной торговли в 2025 году.

По данным The Washington Post, президент США Дональд Трамп использует импортные пошлины в качестве швейцарского ножа дипломатии. Белый дом применяет торговые сделки со странами, которые хотят избежать высоких сборов, для достижения ряда целей, в том числе выходящих за рамки переговоров. Среди них могут быть вопросы обороны, в частности военное базирование, а также интересы фирм.

Ряд экспертов полагает, что из-за пошлин, которые Трамп собирается ввести против БРИКС, рост ВВП России замедлится ниже двух процентов. Он грозил ввести 10-процентный тариф для всех государств БРИКС, «поддерживающих антиамериканскую политику» организации. Как отмечает независимый эксперт Андрей Бархота, в Вашингтоне рассматривают объединение как механизм, который позволит укрепить переговорные позиции стран-членов организации в отношении нового торгового соглашения с США.