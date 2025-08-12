Окрашенный в цвета Су-57 F-16 с надписью «Опыт Важен» оценили

The Aviationist: Окрашенный в цвета Су-57 F-16 имитирует возможные угрозы

Окрашенный в цвета российского истребителя Су-57 самолет F-16 с нанесенной на киль кириллической надписью «Опыт Важен» имитирует возможные угрозы. Оценку необычного F-16 дал автор блога The Aviationist Дэвид Ченчиотти.

Обозреватель отмечает, что привлекший его внимание самолет F-16A/B Netz ранее относился к Военно-воздушным силам (ВВС) Израиля, а в настоящее время принадлежит частной компании Top Aces. В начале августа самолет завершил прохождение технического обслуживания в аэропорте Феникс-Меса Гейтвей и направился на базу Люк.

На опубликованных снимках можно заметить нанесенные на хвостовую часть и крылья истребителя «красные звезды в советском стиле». Надпись «Опыт Важен», как уверяет автор, указывает на «подготовку высококвалифицированных пилотов и реалистичную имитацию угроз для войск США и союзников».

Автор напоминает, что первую партию F-16 от ВВС Израиля компания Top Aces получила в 2021 году, после чего модернизировала их до версии Advanced Aggressor Fighter (AAF) с системой управления полетом Advanced Aggressor Mission System (AAMS), которая «позволяет F-16 точно воспроизводить действия истребителей противника, практически равных по характеристикам, повышая реалистичность обучения американских пилотов». В частности, F-16 AAF получили радары с активными фазированными антенными решетками, нашлемные дисплеи Scorpion и современные средства радиоэлектронной борьбы. «Подобные усовершенствования делают их достойной заменой современным самолетам угрозы, таким как Су-35 или Су-57», — говорится в публикации.

В мае 2021 года издание TWZ заметило, что на истребителе четвертого поколения F-16A/B Netz, принадлежащем частной компании Top Aces, имеются опознавательные знаки, которые по дизайну напоминают символику Воздушно-космических сил России и ВВС Китая.