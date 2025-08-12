Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:36, 12 августа 2025Наука и техника

Окрашенный в цвета Су-57 F-16 с надписью «Опыт Важен» оценили

The Aviationist: Окрашенный в цвета Су-57 F-16 имитирует возможные угрозы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: @o_gilvi

Окрашенный в цвета российского истребителя Су-57 самолет F-16 с нанесенной на киль кириллической надписью «Опыт Важен» имитирует возможные угрозы. Оценку необычного F-16 дал автор блога The Aviationist Дэвид Ченчиотти.

Обозреватель отмечает, что привлекший его внимание самолет F-16A/B Netz ранее относился к Военно-воздушным силам (ВВС) Израиля, а в настоящее время принадлежит частной компании Top Aces. В начале августа самолет завершил прохождение технического обслуживания в аэропорте Феникс-Меса Гейтвей и направился на базу Люк.

На опубликованных снимках можно заметить нанесенные на хвостовую часть и крылья истребителя «красные звезды в советском стиле». Надпись «Опыт Важен», как уверяет автор, указывает на «подготовку высококвалифицированных пилотов и реалистичную имитацию угроз для войск США и союзников».

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

Автор напоминает, что первую партию F-16 от ВВС Израиля компания Top Aces получила в 2021 году, после чего модернизировала их до версии Advanced Aggressor Fighter (AAF) с системой управления полетом Advanced Aggressor Mission System (AAMS), которая «позволяет F-16 точно воспроизводить действия истребителей противника, практически равных по характеристикам, повышая реалистичность обучения американских пилотов». В частности, F-16 AAF получили радары с активными фазированными антенными решетками, нашлемные дисплеи Scorpion и современные средства радиоэлектронной борьбы. «Подобные усовершенствования делают их достойной заменой современным самолетам угрозы, таким как Су-35 или Су-57», — говорится в публикации.

В мае 2021 года издание TWZ заметило, что на истребителе четвертого поколения F-16A/B Netz, принадлежащем частной компании Top Aces, имеются опознавательные знаки, которые по дизайну напоминают символику Воздушно-космических сил России и ВВС Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саммит может стать историческим». Чего ожидают в России от встречи Путина и Трампа на Аляске?

    Дениса Майданова объявили в розыск на Украине

    Машина упала со 140-метрового обрыва из-за секса водителя с пассажиркой

    В России предупредили НАТО об ударах по столицам при атаке на Калининградскую облась

    Врач назвал приводящие к инфаркту и инсульту заблуждения при самолечении

    Окрашенный в цвета Су-57 F-16 с надписью «Опыт Важен» оценили

    Пленный рассказал о смене оружия ВСУ перед выходом на позиции

    В российском регионе отразили атаку беспилотников

    В российских ТЦ стал популярен «зыринг»

    Раскрыта цель ВСУ перед переговорами Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости