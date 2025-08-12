Организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокусе» не уведомили полицию о мероприятии

ТАСС: Организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокусе» не уведомили полицию

Организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» не уведомили полицию о мероприятии заблаговременно, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Несмотря на это, 22 марта 2024 года перед концертом инспектор-кинолог обследовал место проведения мероприятия и прилегающую территорию, о чем был составлен соответствующий акт. Также к концертному залу был направлен пеший наряд патрульно-постовой службы. Около 18 часов двое полицейских связались и организовали взаимодействие со службой безопасности «Крокуса».

Согласно материалам дела, организатором концерта является компания MSM Group, она признана потерпевшей стороной по делу о теракте.

Ранее сообщалось, что полицейские успели посмотреть записи с камер видеонаблюдения в «Крокус сити холле» во время пожара до того, как серверную охватило пламя. Благодаря этому удалось задержать нападавших по горячим следам.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись. Теракт в Подмосковье стал крупнейшим в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году, его жертвами стали 145 человек, почти 700 посетителей концерта получили ранения.