В России приготовились к резкому падению дивидендов

«Эйлер»: Объем дивидендов крупнейших российских компаний упадет на 38 процентов

Совокупный объем дивидендов по итогам первого полугодия у 19 крупных российских компаний упадет на 38 процентов, до 580 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на прогноз аналитической компании «Эйлер» сообщают «Ведомости».

В своих расчетах эксперты полагают, что от выплат откажутся представители металлургической отрасли, так как она находится в полноценном кризисе, а нефтегазовые компании урежут дивиденды из-за имеющихся проблем с финансами.

В соответствии с ожиданиями, у «Лукойла» они упадут на 38 процентов у «Газпром нефти» — на 58 процентов, а у «Татнефти» — на 44 процента.

В первой половине года российские компании выплатили 4,5 триллиона рублей дивидендов, что на 300 миллиардов меньше, чем годом ранее. В «Синаре» ожидают, что до конца года объем выплат увеличится еще на триллион рублей за счет промежуточных дивидендов, и это также будет на 300 миллиардов рублей меньше, чем в прошлом году.

Аналитики не исключают, что в следующем году сумма выплат может вырасти, но для этого Центробанк должен более значительно смягчить денежно-кредитную политику, при этом геополитическая напряженность должна снизиться. В том числе речь идет о снятии западных санкций, что позитивно повлияет на доходы компаний.

В июле опрос экспертов показал, что большинство из них ожидают падения выплат дивидендов за этот год на четверть по сравнению с 2024 годом.