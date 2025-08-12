Пентагон направил в Вашингтон 800 военнослужащих Нацгвардии

Пентагон: В Вашингтон направлены 800 военнослужащих Нацгвардии

Пентагон направил в Вашингтон порядка 800 военнослужащих Нацгвардии США для обеспечения безопасности и общественного порядка в столице. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

«Около 800 солдат были сегодня задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия, примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам», — утверждается в публикации.

По данным Пентагона, в обязанности этих военнослужащих войдут административные и логистические функции. Кроме того, они будут оказывать поддержку правоохранительным органам в американской столице. По словам министра обороны США Пита Хегсета, солдаты Нацгвардии «будут сильными, будут жесткими».

Ранее Хегсет заявил, что развертывание подразделений Нацгвардии в Вашингтоне для восстановления общественного порядка начнется уже на этой неделе.