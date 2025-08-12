Мир
18:06, 12 августа 2025МирЭксклюзив

Политолог высказался о разладе между Польшей и Украиной

Политолог Жарихин: Разлад между Польшей и Украиной был, есть и будет
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Lukasz Pawel Szczepanski / Shutterstock / Fotodom

Разлад между Украиной и Польшей всегда существовал, поскольку Варшава никогда не простит украинским националистам резни в Волынской области, рассказал политолог Владимир Жарихин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинские власти обязаны предотвращать любые антипольские жесты среди своих граждан. При этом он подчеркнул, что недопустимо распространение настроений, направленных против Украины.

Политолог рассказал, что у украинской стороны тоже есть свои исторические претензии к Польше, однако страны под влиянием общей геополитической обстановки вынуждены жить друг с другом. При этом, по его словам, Киев и Варшаву объединяет общее дело — русофобия.

«Они будут выяснять отношения друг с другом и в то же время выступать против России единым фронтом. Так оно и будет», — указал Жарихин.

Ранее Туск сообщил, что более 60 человек будут выдворены из Польши после демонстрации флага Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. По данным польского премьера, в число депортируемых лиц входят 57 украинцев и 6 белорусов.

